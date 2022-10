Dzeko supera i 100 gol in Serie A: “Ringrazio anche la Roma” – FOTO

Dzeko non dimentica la Roma. Il bosniaco ieri ha raggiunto il traguardo dei 100 gol in Serie A, anzi superandolo nella stessa partita di ieri contro il Sassuolo. L'attaccante dell'Inter è arrivato a 101 con la doppietta al Mapei che ha regalato la vittoria ai nerazzurri, poi ha festeggiato un risultato importante frutto dei suoi otto anni in Italia. E su Instagram nella grafica non poteva non esserci il riferimento all'AS Roma, che resterà la società per lui più importante. "Cento gol in Serie A e continuo a contare. Molto felice per questo nuovo traguardo. Grazie a tutti", scrive Dzeko taggando nella didascalia della foto l'Inter e appunto la Roma, menzionata anche nell'hashtag e presente nella grafica con le due maglie vestite dal bosniaco in Serie A. In giallorosso il bomber di Sarajevo ha fatto la storia, segnando 85 dei suoi 101 gol in Serie A ma soprattutto arrivando a 119 complessivi.