Gemitaiz: "Dybala? Ecco perché spero se ne vada. E tra Totti e De Rossi..."

Edin Dzeko, capitano dello Bosnia e calciatore dello Schalke 04, è stato intervistato dal Corriere della Sera e da Tuttosport. Oltre ai discorsi sull'eliminazione della Nazionale contro la sua Bosnia, l'ex giallorosso ha parlato della corsa Champions e delle qualità di Alajbegovic. Ecco le sue parole.

Come finisce la corsa Champions? "Mi auguro che il mio capitano Daniele (De Rossi, ndr) faccia un regalo alla mia Roma fermando il Milan. Ma prima va vinto il derby".

Alajbegovic è pronto per la Roma? "Se un ragazzo di 18 anni calcia due rigori nelle due partite più importanti della sua carriera (contro Galles e Italia, ndr), vuol dire che ha qualcosa di diverso dagli altri. Spero faccia la scelta migliore per il suo futuro. Sicuramente ha un grande futuro davanti a sé, ma deve restare con i piedi per terra e fare le scelte giuste".

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