Dzeko sorride per l’ufficializzazione del calendario: “Questa è la sensazione”. Villar: “Siamo tornati” – FOTO

La Serie A è pronta a ripartire. La Lega poche ore fa ha reso ufficiale il calendario delle ultime partite da disputare e si ripartirà, dopo tre mesi di stop per la pandemia da Coronavirus, il 20 giugno con i recuperi della 25a giornata. Per vedere la Roma in campo bisognerà aspettare le 21:45 di mercoledì 24 giugno per la gara contro la Sampdoria. I giocatori di Fonseca non vedono l’ora di tornare a giocare e la notizia dell’ufficialità dei calendari è stata accolta con grande gioia dal parte di diversi giallorossi. Edin Dzeko ha festeggiato postando sul proprio profilo Facebook una foto dell’allenamento odierno in cui sorride: “Questa è la sensazione“. Anche Gonzalo Villar, con una storia su Instagram, ha voluto esprimere la propria gioia per la ripresa del campionato: “Siamo tornati“.