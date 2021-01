Dzeko, silenzi e mercato: nessun nuovo confronto previsto con la dirigenza

Una situazione precipitata in pochi giorni. Difficile, fino alla scorsa settimana, immaginare un caso Dzeko, ma la sconfitta in Coppa Italia contro lo Spezia ha aperto una ferita tra il bosniaco e Fonseca difficilmente ricomponibile. Il numero nove si è chiuso nel silenzio, avvicinato praticamente solo dalla moglie Amra e dal procuratore Alessandro Lucci. Con i compagni il rapporto rimane stretto, ma con lo staff tecnico è ai minimi storici. Al momento, scrive Chiara Zucchelli su “Gazzetta.it“, non è previsto un nuovo faccia a faccia con i Friedkin e Tiago Pinto, anche se a Trigoria, vista la situazione delicata, tutti mantengono il riserbo. L’ipotesi più concreta, ad oggi, è che Dzeko resti alla Roma senza fascia al braccio.