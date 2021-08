Dzeko-Roma al capolinea. Pinto sogna Icardi, Abraham e Isak prendono quota

Il bosniaco ha chiuso l'accordo con l'Inter: sarà uno degli eredi di Lukaku. L'argentino metterebbe tutti d'accordo, ma i costi sono altissimi. L'inglese e lo svedese in pole su Belotti

L'outsider che però sta scalando posizioni è Tammy Abraham, su cui c'è anche l'Atalanta. Il giovane attaccante del Chelsea, che sarà chiuso da Lukaku, piace a Mourinho che per poco lo ha già allenato: ci vorrebbero circa 35 milioni, ma Pinto ha intenzione di non fare troppa economica in quanto sul sostituto di Dzeko ha intenzione di costruire da subito il futuro. Insieme a lui da tenere decisamente d'occhio la candidatura di Alexander Isak, svedese della Real Sociedad. Gli altri nomi convincono meno, da Scamacca a Seferovic, Azmoun e addirittura Lacazette. Sul taccuino c'è anche Andrea Belotti, per cui la Roma al momento non è andato oltre i 15 milioni, meno della metà della richiesta di Cairo. Intanto è diventato ufficiale l'ingaggio di Matias Vina, una volta risolte tutte le questioni burocratiche anche tra Nacional e Palmeiras: i giallorossi hanno sborsato 13 milioni più bonus e una percentuale sulla rivendita. E sono arrivate anche le prime parole da romanista per l'uruguaiano.