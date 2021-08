La Roma cerca l’erede di Dzeko: sale Abraham, Mourinho dice sì

Il centravanti inglese del Chelsea piace al tecnico portoghese: costa 35 milioni e piace anche all'Atalanta, ma i giallorossi vogliono puntarci in maniera importante

Il numero 9 della Roma può arrivare ancora dalla Premier. Dopo Edin Dzeko, destinato ormai all’Inter, potrebbe infatti essere il turno di Tammy Abraham. L’inglese del Chelsea si trova sul podio di Mourinho per sostituire degnamente il bosniaco arrivato nel 2015 dal City. E proprio i Blues, per sbloccare l’effetto domino, potrebbe aiutare i Friedkin a superare la concorrenza composta anche da West Ham e Arsenal. L’attaccante, spodestato proprio da Lukaku, è da giorni nel mirino dell'Atalanta nel caso in cui partisse Zapata. Affare tutt’altro che sicuro di finire in porto. L'ingaggio da oltre 3,5 milioni del 23enne frena i bergamaschi mentre non sarebbe un problema per la Roma che si sta per liberare dello stipendio più alto in rosa.