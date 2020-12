Dzeko re dell’Europa League: dodici gol con la Roma, raggiunto Voeller

Un altro record infranto per Edin Dzeko. Con il gol segnato questa sera allo Young Boys il bomber bosniaco ha raggiunto quota dodici in Europa League, eguagliando il record di Rudi Voeller. L’ex attaccante tedesco li aveva messi a segno nella allora Coppa Uefa, competizione che si è poi trasformata nell’attuale Europa League. Un traguardo importante per il capitano giallorosso (capocannoniere della competizione quattro stagioni fa), pronto a trascinare ancora la squadra nel proprio percorso europeo.