Dzeko: “Quello segnato in Chelsea-Roma è il gol più bello della mia carriera”

Edin Dzeko è tornato a parlare di Roma. L'attaccante bosniaco, recentemente passato dall'Inter al Fenerbahce, ha rilasciato un'intervista al Canale YouTube FBTV per presentarsi ai suoi nuovi tifosi. Quando gli è stato chiesto quale fosse il gol più bello realizzato in carriera, la mente di Dzeko è tornata ai tempi giallorossi: "È difficile scegliere, secondo me il mio gol più bello l’ho segnato contro il Chelsea in Champions League, quando vestivo la maglia della Roma. Mi ha dato una grande emozione”. Una rete indimenticabile per tutti i tifosi della Roma che risale al 18 ottobre del 2017.