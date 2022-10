Dzeko: “Quello in Torino-Roma uno dei gol più belli che ho fatto in campionato”

Il centravanti bosniaco con la doppietta al Sassuolo va in tripla cifra

Con la doppietta di oggi contro il Sassuolo Edin Dzeko raggiunge quota 101 gol in Serie A. Ai microfoni di Dazn il centravanti bosniaco ha detto: “I gol sarebbero dovuti essere 103 ma ultimi due me li hanno annullati per fuorigioco. Il più bello? Sono tutti belli, basta che sorpassa la linea. Ricordo il primo contro la Juve ma sono tutti belli. Forse quello con il Torino di sinistro, sì".