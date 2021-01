Dzeko oggi fa 200 da titolare con la Roma. L’ultima doppietta e Totti: che ricordi con la Samp

Il 3 gennaio 2021 sarà un giorno speciale per Edin Dzeko. Oggi il capitano della Roma raggiunge un traguardo ambito da molti, ma raggiunto da pochi: la duecentesima presenza con la maglia della Roma da titolare, considerando Serie A, Coppa Italia e competizioni europee.

La fascia di capitano al braccio, la maglia numero 9 sulle spalle e tanti gol all’attivo per l’attaccante bosniaco che, proprio oggi, cercherà di realizzare la marcatura numero 114 contro la Sampdoria.

Curioso il fatto che nel giorno in cui taglierà questo traguardo, l’ex Manchester City affronterà proprio la squadra di Claudio Ranieri. Ad oggi, infatti, assieme all’Atalanta, è proprio la Samp la squadra alla quale Dzeko ha segnato più gol: ben 6 reti, 5 in campionato e una in Coppa Italia.

Le ultime in ordine cronologico risalgono al 26 giugno 2020, quando la squadra di Fonseca rimontò il gol di Gabbiadini con la doppietta del bosniaco. Tornando ancora più indietro nel tempo è indimenticabile la partita dell’11 settembre 2016, in cui, grazie ai gol di Dzeko e di Francesco Totti, la Roma superò la squadra genovese in rimonta dopo il diluvio che costrinse l’arbitro a fermare la partita per più di un’ora.