Dzeko: “Non mi aspettavo di lasciare Roma dopo l’arrivo di Mourinho”

L'ex numero 9 della Roma è tornato a parlare dell'esperienza passata in giallorosso e del ritiro dal calcio che sembra ormai sempre più vicino: "Non è ancora il momento. Voglio giocare"

L'ex bomber giallorosso Edin Dzeko, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano inglese Daily Mail, parlando della sua esperienza passata nella Capitale, in particolar modo dell'ultimo periodo con Mourinho, e non solo : "La scorsa estate è stata la prima in cui ho detto: 'Non andrò via'. L'anno scorso c'era stato qualcosa con la Juve, due anni fa con l'Inter era quasi fatta. Questa estate non mi aspettavo di lasciare Roma dopo l'arrivo di Mourinho". Inizia così l'intervista all'attaccante bosniaco che poi prosegue parlando del suo confronto con lo Special one: "Ho parlato con lui quando è arrivato, sapendo che avevo un anno di contratto. Gli ho detto: 'Sono qui e darò tutto per te e per il club. Ma, visto che è il mio ultimo anno di contratto, se arrivasse qualcosa potremmo valutarlo?'. Nei giorni successivi la Roma ha preso Abraham e l'Inter si è fatta avanti". Dzeko ha poi aggiunto di vedersi ancora ben lontano dal ritiro dal calcio giocato nonostante i suoi 35 anni: "Ho parlato tanto con i miei compagni che si sono ritirati presto. Volevano vivere con la loro famiglia, prendersi delle vacanze. Dopo sei mesi si erano pentiti e mi dicevano: 'Non smettere di giocare'. Vediamo quali opzioni ci saranno quando mi ritirerò ma ad ora non ci penso. Ci sarà tempo ma non è ancora giunto il momento. Voglio giocare".