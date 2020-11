Dzeko-Mkhitaryan bomber in Europa: sono gli unici con 10 gol in tre campionati diversi

Non c’è nessuno come Dzeko e Mkhitaryan. I due attaccanti della Roma sono gli unici calciatori ad aver realizzato almeno 10 gol nei tre campionati di Serie A, Bundesliga e Premier League. L’armeno ha raggiunto la doppia cifra ieri con la tripletta al Genoa dopo i nove gol della scorsa stagione. Dzeko invece ha già da tempo raggiunto questo traguardo, visto che in Serie A è a quota 81. Da quest’anno insieme al loro c’è la verve di Pedro, che ha già raggiunto tre gol e quattro assist in queste prime dieci partite tra campionato ed Europa League.

Dzeko si è dovuto fermare a causa del coronavirus, Mkhitaryan allora ha fatto le sue veci: prima da trequartista alle spalle di Borja Mayoral con un gol di testa e una traversa, poi con due gol da centravanti quando lo spagnolo è stato sostituito da Cristante.