Dzeko, la Roma sempre presente: in Juve-Inter coi parastinchi giallorossi – FOTO

Il bosniaco in campo anche con il giallorosso sotto i calzettoni dell'Inter

Ci sono legami che non si possono spezzare. Nonostante l'addio in estate, Edin Dzeko resta innamorato della Roma e di Roma. Il bosniaco è stato capitano giallorosso, terzo marcatore di sempre e comunque apprezzato anche da ex, come ha dimostrato l'accoglienza dell'Olimpico nel suo ritorno a dicembre. Già in quell'occasione aveva rubato l'occhio un particolare, che anche questa sera nella finale di Coppa Italia con la Juve, in tanti hanno notato sul web. Dzeko infatti è sceso nuovamente in campo con i parastinchi della Roma, con il simbolo del lupetto di Gratton, sotto i calzettoni nerazzurri dell'Inter. Il bosniaco li ha indossati anche nel ritorno all'Olimpico, lo stadio che è stato suo per tanti anni.