Dzeko-Juve, Branchini controcorrente: “I bianconeri alla fine sceglieranno Morata”

Giovanni Branchini, storico procuratore del panorama calcistico italiano, ha parlato ai microfoni di Radio Deejay riguardo soprattutto le manovre di calciomercato della Juventus. Ovviamente il discorso è virato immediatamente sulla questione attaccante, con i bianconeri che seguono da vicinissimo sia Suarez sia Edin Dzeko. Queste le parole di Branchini, che paventa però tutt’altro tipo di scenario per il reparto offensivo della Vecchia Signora: “Il centravanti della Juve? Non è nessuno di quelli che avete nominato. Non è Kean, non è Suarez, non è Dzeko, non è Cavani. Credo che la Juve punterà sul ritorno di Morata“. Per lo spagnolo, oggi in forza all’Atletico Madrid del Cholo Simeone, sarebbe un ritorno in bianconero dopo i fasti del biennio 2014-16, in cui trascinò la Juve a suon di gol alla finale di Champions del 2015, persa poi contro il Barcellona.