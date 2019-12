Dzeko incontra Alibegovic della Virtus Roma. Il cestista: “E’ stato un piacere” – FOTO

Altra sorpresa per Dzeko all’Olimpico. Se contro il Wolfsberger aveva incontrato il suo omonimo versione dj, dopo la partita con la Spal si è intrattenuto con Amar Alibegovic, giocatore di basket della Virtus Roma e bosniaco come il centravanti giallorosso. I due hanno posato insieme e si sono scambiati le maglie autografate. “Un piacere incontrarti e una bellissima esperienza allo stadio. Grazie alla Roma per l’ospitalità” ha scritto il cestista sul proprio profilo Twitter.