Dzeko in campo anche in vacanza: sorpresa ai ragazzi della Gulf United Academy

L'attaccante della Roma, assieme al talento del Borussia Dortmund Dahoud, ha assistito all'allenamento e incoraggiato i giocatori

Il calcio non abbandona mai Edin Dzeko, neppure in vacanza. L'attaccante della Roma, attualmente in vacanza in un resort esclusivo a Marmaris, ha fatto tappa prima della Turchia a Dubai, dove si è intrattenuto nei giorni scorsi con i ragazzi del Gulf United F.C.. Il bosniaco ha sorpreso i giovani calciatori di una delle Academy più famose del Medio Oriente assieme al fantasista del Borussia Dortmund Dahoud. Le due star internazionali sono rimaste particolarmente impressionate dall'ottimo livello mostrato dai giocatori della scuola calcio, riservando loro un messaggio di incoraggiamento prima delle consuete foto di rito. L'estate itinerante di Dzeko è iniziata con una tappa a Sarajevo. Il bomber si è poi spostato in coppia con la moglie Amra proprio a Dubai, prima di ricongiungersi ai figli e al resto della famiglia per proseguire i suoi giorni di relax sulla Costa Turchese. Settimane di riposo, in attesa di scoprire quale sarà il suo futuro in giallorosso.