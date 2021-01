Dzeko: “Il terzo posto ci dà fiducia, ma il mercato può aiutarci. E io non mi muovo”

La Roma vince la prima del 2021. Contro la Sampdoria decide Dzeko al 75′. Il capitano dei giallorossi ha parlato al termine del match

DZEKO A DAZN

85 gol in Serie A, tre volte consecutive in gol: niente male per una stagione che era iniziata per te con un po’ di difficoltà emotive.

Speriamo di continuare così. Anche la squadra sta facendo bene, oggi era difficile, soprattutto con questo tempo. Ogni volta che giochiamo con la Samp piove. Ma abbiamo fatto bene dal primo all’ultimo.

Siete partiti con più calma ed esplosi nella ripresa.

Ci siamo riscaldati più tardi, nel secondo tempo. Anche nel primo abbiamo avuto sempre la palla, poi nella ripresa abbiamo spinto di più. Siamo stati molto aggressivi, abbiamo avuto occasioni e fatto quel gol che ci ha dato i tre punti.

Tu sei più regista che attaccante per la Roma…

Nel primo tempo avevo detto a Karsdorp di crossare sul primo palo perché me la passava dietro. Siamo contenti di aver iniziato bene quest’anno.

Preferisci che Pellegrini sia più vicino a te?

Non ci sono problemi, mi capisco anche con Pedro, Mkhitaryan e Carles Perez. E’ importante che la squadra faccia bene e vinca, poi una volta gioca uno e una un altro. Abbiamo giocatori forti e il mister può sempre cambiare, però possiamo ancora migliorare.

Fienga ha parlato di una Roma già forte. Qual è il tuo pensiero?

Siamo a metà stagione, il terzo posto ci dà fiducia. Però si può migliorare sempre, gennaio è un mese difficile per trovare giocatori, però si può fare. Si può migliorare la squadra anche a gennaio.

Per te basta tormentoni di mercato…

No, sto qui ancora.

DZEKO A ROMA TV

Non era facile spuntarla oggi

E’ vero, contro la Sampdoria sono sempre partite difficili e fisiche. Aveva piovuto da tutto il giorno e il campo era pesante, ma la squadra ha fatto benissimo.

Dov’è che questa squadra può ancora migliorare?

In tutto, oggi anche dietro abbiamo fatto una grande partita non lasciando quasi niente: è importante per la fiducia della squadra. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio nel primo, ultimamente non è stato così: è un segnale del fatto che siam o pronti.

Settimo gol in A, ottavo in totale: sei sempre più leader di questa squadra

E’ il sesto anno che sono qui, sono uno dei più vecchi e cerco sempre di dare il 100%. Oggi è arrivato anche il gol che ci dà i tre punti, sono contento per me ma soprattutto per la squadra di aver portato a casa la vittoria.

Trasferta a Crotone e poi l’Inter in casa: viaggiate gara dopo gara?

E’ importante ragionare così, partita dopo partita. Prima dobbiamo concentrarci sul Crotone, che ha fatto due gol all’Inter: non è mai una cosa semplice. Ci aspetta una partita difficile, recuperiamo bene e andiamo lì a dare il massimo.