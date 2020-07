Dzeko: “Il Siviglia è una grande squadra. Sarà un avversario duro” – VIDEO

Intervistato dai canali ufficiali del club, Edin Dzeko ha parlato del tabellone di Europa League. Queste le sue dichiarazioni: “Penso che non sia un sorteggio facile. Sarà difficile perché passando il turno con il Siviglia giocheremmo con squadre forti come Wolverhampton e Olympiacos. E poi il Manchester United, che forse è la favorita. Ma se vogliamo vincere la competizione bisogna affrontarle tutte. Per prima cosa dobbiamo battere una grande squadra, il Siviglia. Sappiamo che sarà un’avversaria dura e dobbiamo prepararci bene, poi qualunque sarà la sfida successiva la affronteremo“. La Roma – notizia di oggi – giocherà contro il Siviglia a Duisburg, il prossimo 6 agosto alle 18.55.