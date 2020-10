Dzeko-Glik, in nazionale ha vinto il polacco. Edin cerca il riscatto contro il Benevento

Edin Dzeko e Kamil Glik, domenica, si troveranno di fronte per la terza volta in poco più di un mese. Complice il sorteggio di Nations League che ha abbinato Bosnia e Polonia nello stesso girone, attaccante e difensore si sono incrociati nella doppia sfida tra le due squadre, che ha visto prevalere i biancorossi sia a Zenica, sia a Wroclaw. La partita con il Benevento, per Dzeko, può essere l’occasione perfetta per riscattarsi, anche perché il ‘cigno di Sarajevo’ non ha certo brillato in nazionale contro Glik e compagni: all’andata era subentrato senza incidere al minuto 60, ieri un’altra prestazione con pochi squilli prima di lasciare il campo al 58′. Se Inzaghi si affiderà a Glik per tentare di murare l’attacco della Roma, Fonseca punterà comunque sul suo centravanti titolare, nella speranza che torni a brillare e soprattutto a segnare, viste le due gare senza esultanze contro Juventus e Udinese.