Il coraggio di Dzeko. Come riportato da Angelo Mangiante di Sky Sport, l’attaccanto Bosniaco ha deciso, durante il primo tempo di Roma-Napoli, di togliere la maschera protettiva al volto. Una scelta azzardata, che aumenterà i rischi per l’ex City, operatosi per una doppia frattura allo zigomo. D’altra parte però, Edin potrà avere una maggiore visuale del campo e questo potrebbe permettergli di esprimersi al meglio per il resto della gara.