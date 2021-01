Dzeko, fumata nera dal mercato: ancora nessuna proposta alla Roma

E’ ancora intricatissimo il nodo che lega Edin Dzeko alla Roma. La svolta potrebbe arrivare dal mercato ma, come riporta Sportitalia, l’offerta giusta per convincere il bosniaco e il club ancora non sarebbe arrivata, per una situazione che al momento risulta così paralizzata. Il rapporto tra l’attaccante e Paulo Fonseca è ad oggi quasi inconciliabile, nonostante i tentativi di trovare un compromesso e mediare tra le parti. Il tutto per il bene della Roma e per preservare la posizione di classifica ottenuta con un girone d’andata positivo. Le ultime giornate di mercato però saranno quelle decisive, per capire se ci sarà qualche big europea disposta a scommettere pesantemente su Edin Dzeko.