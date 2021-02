Dzeko-Fonseca, pace fatta: i due si sono chiariti a Trigoria

Tutto sistemato, almeno per il momento. L’incontro andato in scena questa mattina tra Edin Dzeko e il tecnico Paulo Fonseca ha prodotto gli effetti sperati: la rappacificazione tra i due, secondo quanto riporta Sky Sport, adesso è realtà. Il confronto avvenuto a Trigoria tra i due è stato condotto con toni estremamente distesi: è stato lo stesso centravanti bosniaco a fare un grande passo in avanti, esternando tutto il suo dispiacere per l’accaduto e mostrandosi pronto a dare il proprio contributo sia dentro che fuori dal campo.

Un atteggiamento molto apprezzato dallo stesso Fonseca, che ora dovrà valutare l’impiego di Dzeko nel prossimo impegno contro la Juventus. Il tutto si è chiuso con una convinta stretta di mano da parte dei due protagonisti del diverbio che ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi giallorossi negli ultimi giorni. Tutto bene quel che finisce bene, insomma: in casa Roma è tornato finalmente il sereno.