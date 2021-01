Dzeko-Fonseca, da oggi via alle riflessioni della società per provare a ricucire lo strappo

Con il naufragio della trattativa con l’Inter per lo scambio tra Dzeko e Sanchez, la Roma si prepara ad avere ancora a che fare con la vicenda legata al bosniaco e alla rottura con Fonseca. Come riporta ‘Sky Sport’, oggi è stato il giorno delle prime riflessioni a Trigoria per cominciare quella che si preannuncia una lunga maratona di riconciliazione tra l’allenatore portoghese e il numero della Roma. A fare da regista di questa pace tanto sospirata è la società, perché ora bisogna fare il bene del club e finire la stagione insieme con la Champions nel mirino. A partire da Tiago Pinto, i dirigenti cercheranno di ricucire lo strappo.