Dzeko, Fazio e gli altri festeggiano Perotti: “Bel compleanno tra amici” – FOTO

Buon compleanno Diego Perotti. Ieri mezza squadra romanista si è ritrovata proprio nella casa del Monito per festeggiare insieme i suoi 32 anni. Villa con piscina, palloncini in gran quantità e soprattutto una torta particolare a tema ‘UNO’, il famoso gioco di carte. Oltre a capitan Dzeko erano presenti altri senatori come Juan Jesus, Fazio e Pastore, ma anche Spinazzola, Pau Lopez, Cristante oltre ai arrivati Villar e Carles Perez. Ma non ci sono stati soltanto i compagni di oggi a far sentire la propria vicinanza. Nel post pubblicato da Perotti su Instagram insieme alle foto della serata sono spuntati i commenti degli ex Strootman, Emerson Palmieri e Lamela, oltre all’augurio del Papu Gomez.