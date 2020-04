Dzeko eletto miglior straniero nella storia del campionato ceco: “Che orgoglio, lì sono diventato uomo”

Sono stati giorni di ricordi per Edin Dzeko, che in alcune interviste ha ripercorso gli anni della sua carriera. Italia, Inghilterra, Germania, Bosnia, ma anche Repubblica Ceca, sono tanti i paesi che il bomber ha avuto la possibilità di scoprire sin da ragazzo. Al Teplice, in Repubblica Ceca, ha lasciato comunque un segno importante: come riporta ‘isport.cz’, infatti, gli esperti lo hanno eletto (con 8 voti su 10) miglior straniero nella storia del campionato. “Sono diventato uomo lì, non lo dimenticherò mai”, ha detto Dzeko in un’intervista a ‘iSport Premium’. “Considerando quanto sia stato poco in Repubblica Ceca, quanto fossi giovane e immaturo, sono molto orgoglioso di questo premio. Ci sono stati tanti giocatori stranieri molto bravi in questo campionato, quindi mi ha fatto molto piacere”, ha detto il capitano della Roma. Edin Dzeko ha poi aggiunto: “Se ripeterei la scelta del Teplice? A quel tempo ero un ragazzo che non aveva idea di quello che aveva avuto prima. Ma ora mi guardo indietro, so che non cambierei la mia decisione. Ripeterei la tappa Teplice, anche se è stato difficile a volte. Vorrei ringraziare i giornalisti e gli esperti che hanno votato per me”.