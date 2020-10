Dzeko eletto miglior giocatore bosniaco del decennio: in nazionale il ritiro del premio – FOTO

Edin Dzeko non è solo il capitano della Roma, ma un simbolo per milioni di abitanti in tutta la Bosnia. Il numero 9 giallorosso rappresenta un vanto per la popolazione, oltre che il capitano, condottiero e punto di riferimento della sua nazionale. Uno status e una leadership riconosciuti universalmente: i lettori del portale ‘Reprezentacija.ba’, infatti, hanno eletto Edin Dzeko miglior calciatore bosniaco della stagione 2019/20 e soprattutto miglior calciatore bosniaco del decennio. Un riconoscimento importante, soprattutto considerato il forte legame di Edin con la sua terra. Come riporta il sito ufficiale della nazionale, oggi il bomber Sarajevo ha ritirato il premio prima dell’allenamento di oggi.