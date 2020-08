Dzeko, ecco il messaggio per gli operatori sanitari del Lazio – FOTO

Edin Dzeko ha trascorso qualche giorno fuori dalla Capitale in occasione delle vacanze concesse da Fonseca e come tutti i passeggeri rientrati a Fiumicino da paesi oggetto dell’ordinanza del Ministero, è stato sottoposto al test per verificare la positività al Covid. Una volta terminato ha lasciato un messaggio agli operatori sanitari che si stanno dando da fare per garantire questo servizio. “Sempre un piacere essere in Aeroporto di Roma. Grazie” è il pensiero del centravanti giallorosso che dal 27 agosto tornerà a Trigoria per il raduno salvo poi partire con la nazionale per gli impegni con la Bosnia.