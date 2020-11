Dzeko: “Dobbiamo svegliarci, il campionato è lungo. Oggi non eravamo noi”

Alla Roma di questa sera è mancato tutto. Anche Edin Dzeko, che rientrava dopo il Covid e non è riuscito a dare il suo contributo. Le sue parole nel postpartita.

DZEKO A SKY

La Roma peggiore degli ultimi mesi. E’ stata mancanza di coraggio?

Sicuramente non è stata la nostra serata. Non abbiamo fatto bene, dobbiamo sapere questo. Dobbiamo dimenticare in fretta questa serata così se capiamo bene subito cosa abbiamo sbagliato andrà bene. Ora non siamo i peggiori al mondo, dobbiamo svegliarci perché il campionato ancora lungo. Dobbiamo capirlo in fretta.

Hai un’idea diversa della dimensione della Roma in questo campionato?

Fino a oggi abbiamo fatto abbastanza bene, a parte la partita con il Verona. Oggi non siamo stati noi dal primo minuto. Abbiamo perso troppi palloni, fatto fatica, troppi errori. Serve svegliarci il prima possibile per tornare ad essere quelli di prima.

Vi manca qualcosa contro le grandi?

Si dice che non vinciamo contro le grandi. Il Milan le grandi le ha battute ma noi abbiamo pareggiato. Con la Juve meritavamo di più di quel pareggio, oggi invece il Napoli ha meritato. Speriamo però di migliorare anche in questo.

DZEKO A ROMA TV

Una gara storta, cosa è successo?

E’ andata male, difficile da spiegare adesso. Non volevamo fare una partita così, ci aspettavamo molto di più soprattutto da noi stessi. Non siamo stati quelli che abbiamo dimostrato di essere ultimamente.

Brutta sconfitta, ma niente drammi…

Sicuramente, non siamo stati i migliori prima e non siamo i peggiori adesso. Dobbiamo avere equilibrio e capire dove abbiamo sbagliato. Dobbiamo dimenticare al più presto questa partita, arriveranno altre partite nei prossimi giorni, ci può stare perdere ma bisogna imparare e far meglio nella prossima.

Dopo questa sconfitta la squadra secondo te è già pronta per ripartire o sarà accusata?

Stasera nessuno è contento, dobbiamo dormirci sopra. Da domani inizia una nuova settimana, arriveranno altre partite e dobbiamo essere positivi. Sappiamo che abbiamo fatto male, merito anche del Napoli che ha giocato bene, però per me questa partita finisce qui, per tutti noi deve finire qui. Se iniziamo ad essere negativi non andrà bene, dobbiamo essere positivi e andare avanti.

Come ti senti fisicamente?

Sicuramente non al 100%, solo giocando ed allenandomi posso tornare al top. L’ultima partita che ho fatto intera risaliva a un mese fa, ho bisogno ancora di un po’ di tempo. Spero di tornare al più presto al 100%.