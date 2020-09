Dzeko diventa Spiderman, Spinazzola Hulk: i due fanno gruppo al compleanno di Dani – FOTO

Ieri Paulo Fonseca li ha lasciati a riposo, dopo gli impegni con le rispettive nazionali, optando per una soluzione conservativa: così Edin Dzeko e Leonardo Spinazzola hanno avuto la possibilità di “fare gruppo” e festeggiare il compleanno di Dani. Il figlio del centravanti bosniaco ha spento tre candeline e, per l’occasione, i due giallorossi si sono divertiti a rallegrare gli invitati mascherandosi da supereroi Marvel: ragnatele e sensi di ragno per Dzeko (diventato Spiderman), mentre Spinazzola si è “trasformato” in Hulk. Nelle foto scattate durante i festeggiamenti, poi, anche quella della famiglia Dzeko al completo, davanti alla torta: Amra, in dolce attesa della terza figlia che partorirà a giorni, tiene in braccio il festeggiato, mentre la primogenita Uma appare sorridente insieme al papà.

Per quanto riguarda l’aspetto professionale, invece, Dzeko attende oggi l’incontro con il Ceo Guido Fienga per fare il punto della situazione sul suo futuro: la Juventus rimane alla porta – Pirlo ha ribadito come il bosniaco sia sempre una prima scelta per l’attacco bianconero – ma la Roma è comunque bloccata, non potendo procedere con la cessione senza avere già un sostituto. L’infortunio di Zaniolo, poi, complica ulteriormente la questione: in assenza del simbolo della nuova Roma dei Friedkin, il valore di Dzeko non si riflette unicamente sulla sua importanza in campo. Lui aspetta e continua a godersi la sua vita a Roma, città che ama, mentre si prepara all’inizio della nuova stagione.