Dzeko, crolla la quota del passaggio alla Juventus: i bookmakers la offrono a 3,50

Il futuro di Edin Dzeko è ancora da definire. Il bosniaco in rotta con Fonseca dovrebbe rimanere alla Roma, ma complice la situazione da separato in casa, potrebbe allontanarsi dalla capitale in questi ultimi giorni di calciomercato. Sull’attaccante c’è da registrare l’interesse del PSG, tuttavia, secondo i bookmakers, è la Juventus la squadra favorita ad acquistare il giocatore in caso di cessione. La quota relativa al passaggio in bianconero, come riportato da Agipronews, è infatti scesa da 7 a 3,50. La permanenza a Roma si gioca a 1,22, mentre il trasferimento all’Inter è dato a 6. Il ritorno al Manchester City paga invece 5 volte la posta.