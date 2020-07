Dzeko, cercasi primo gol contro il Parma. E all’orizzonte spunta un altro record

Edin Dzeko punta il mirino sul Parma, sia per far risalire la Roma in campionato sia per aggiornare il suo score personale ed abbattere un altro record con questa maglia. La squadra allenata da D’Aversa, infatti, è l’unica affrontata in Serie A a cui il bosniaco non è ancora riuscito ad segnare. Nei tre precedenti del Cigno di Sarajevo contro gli emiliani, due vittorie (stagione 2018/2019) e una sconfitta (quest’anno all’andata). Se Dzeko riuscisse a trovare il gol domani sera diventerebbe automaticamente l’unico tra i giocatori con più di una presenza in Serie A nell’era dei tre punti ad aver segnato a tutte le squadre affrontate nella competizione: finora sono 26 sulle 27 totali.

Dzeko per la Roma però non è sinonimo esclusivamente di gol: perno offensivo per la manovra della squadra di Fonseca, il bosniaco fa girare il gioco grazie alle sue ottime doti nel dribbling, nell’alternanza destro-sinistro e nella protezione palla. Non è un caso che dei 363 tiri totali della squadra di Fonseca, 83 vengano proprio dai suoi piedi. Le statistiche migliorano se si prendono in considerazione le conclusioni nello specchio: sui 206 della Roma, 53 li ha totalizzati proprio Edin, poco più di un quarto. Ci sono poi da contare i 14 gol su 29 presenze, circa uno ogni due partite.

Al momento il bomber bosniaco è fermo a 104 gol con la maglia della Roma: l’ultima doppietta, realizzata contro la Sampdoria, gli ha concesso di staccare Vincenzo Montella nella classifica all-time dei bomber giallorossi, agganciando Pedro Manfredini. L’obiettivo è quello di avvicinarsi al quarto posto, per ora occupato da Rodolfo Volk a quota 106.