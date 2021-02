Dzeko batte un altro record: 29 gol in Europa con la Roma, superato Totti

Un record dopo l’altro per Edin Dzeko. L’attaccante, con la rete segnata questa sera contro il Braga, ha centrato la 29esima rete con la maglia della Roma in tutte le competizioni europee, compresi i gironi di qualificazione. Un dato che consegna al bosniaco la palma di miglior bomber europeo della storia del club. Il numero 9 giallorosso ha superato in questa particolare classifica nientemeno che Francesco Totti, che ne era riusciti a mettere a segno 28.

Dzeko ha già saputo essere più volte decisivo per la Roma in questa Europa League. All’andata dei sedicesimi di finale, all’Estadio Municipal di Braga, il bomber aveva trovato la rete dopo 5 minuti, mettendo di fatto in discesa la qualificazione per i suoi.