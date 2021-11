Dzeko e Amra a Piazza di Spagna: “Roma mia”

Sei anni e tre figli: il legame tra la famiglia Dzeko e Roma va oltre ogni colore

La città di Roma è rimasta nel cuore di Amra Dzeko. La moglie dell'ex attaccante giallorosso ha postato sul suo profilo social una foto con il marito a Piazza di Spagna, con le scale di Trinità dei Monti sullo sfondo. "Ciao bella #RomaMia" la frase di Amra, che dimostra come per la famiglia Dzeko dimenticare la città sia difficile, se non impossibile.