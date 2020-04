Dzeko, altro fiocco rosa in arrivo. Amra: “Uomini della casa, vi coccoleremo ancora di più” – FOTO

Una bella notizia per Edin Dzeko in questo periodo buio per tutti. Preso la famiglia sarà ancora più numerosa: Amra è in attesa di una femminuccia. Ad annunciarlo è stato la stessa modella bosniaca, moglie del bomber della Roma da 6 anni. Quale miglior modo per festeggiare l’anniversario (i due si sono sposati il 31 marzo del 2014) che accogliere una nuova vita? “La nostra famiglia si sta allargando! A settembre arriverà un’altra femminuccia, però non vi preoccupate uomini della casa, anche se sarete in netta minoranza, vi ameremo e coccoleremo ancora di più”, il messaggio di Amra su Instagram. Una e Dani, quindi, avranno presto compagnia e le donne di casa passeranno in vantaggio, ma tutti con la stessa maglia. Quella che porta il nome Dzeko.