Dzeko, allenamento in quarantena in attesa del tampone – FOTO

Da qualche giorno, Edin Dzeko è costretto a stare in isolamento a causa del coronavirus. Il bosniaco, però, non si è lasciato abbattere dal Covid: l’attaccante si sta infatti allenando in solitaria in attesa del tampone, come dimostra un’immagine postata su Instagram dalla moglie Amra. Nella giornata di domani, Dzeko si sottoporrà al primo dei due test in programma: in caso di doppia negatività, il “Cigno di Sarajevo” potrà tornare a Trigoria con la squadra. La speranza di Fonseca – e non solo – è quella di ritrovare il numero nove già a partire dal match contro il Parma di domenica prossima.