Dzeko: “All’asta la mia maglia di Bologna-Roma per lo Spallanzani” – VIDEO

L’amore è Dzeko. Quando era arrivato a Roma, sono stati molti i tifosi a divertirsi con il gioco di parole, ma la realtà, dopo 5 anni nella capitale è sempre la stessa. Il bosniaco fa innamorare, non solo per le sue giocate mozzafiato, ma anche fuori dal campo per la solidarietà dimostrata nella bufera della pandemia. L’ultima di Dzeko, a sostegno dell’ospedale Spallanzani, da sempre in prima linea contro il coronavirus, è la messa all’asta della sua maglia da gara di Bologna–Roma. Una divisa importante, che avrà fatto esplodere di gioia tutti i tifosi romanisti grazie al gol all’ultimo minuto firmato proprio da Dzeko su assist di Pellegrini. Il campione su Instagram lancia l’appello: “Ciao a tutti, ho deciso di mettere all’asta questa maglia per aiutare la raccolta fondi per l’ospedale Spallanzani di Roma. Ho indossato questa maglia nella gara in trasferta contro il Bologna”.