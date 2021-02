Dzeko a Villa Stuart per gli esami strumentali

Dopo il fastidio all’inguine accusato durante la partita di ieri contro il Braga, per il quale è stato costretto a uscire dal terreno di gioco al 67′, questa mattina Edin Dzeko si è recato a Villa Stuart per svolgere gli esami strumentali. La presenza contro il Milan dell’attaccante bosniaco, che ieri ha realizzato il gol del provvisorio 1-0, è attualmente a rischio. Fonseca dovrebbe proporre Borja Mayoral dall’inizio, con Dzeko che, in caso di risposta positiva da parte dei medici, partirebbe dalla panchina. Viceversa, in caso di lesione, il centravanti giallorosso salterà con ogni probabilità anche la Fiorentina.