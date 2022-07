Dybala vola da Mou: “Che Joya”. Il retroscena della mini-clausola

La notte che ha cambiato il mercato (e la stagione?) della Roma, nella percezione dei tifosi e nella sostanza della squadra, è andata in scena tra domenica e le prime ore di lunedì. Un weekend di fuoco iniziato leggermente in anticipo (venerdì sera), quando l’intermediario De Vecchi ha riallacciato i rapporti con Pinto. Nel momento in cui sono state ridotte le richieste economiche, il gm ha deciso di sedersi al tavolo e giocare la sua partita. Nel frattempo Mourinho - racconta 'Il Mattino' - tornava a lavorare ai fianchi l’argentino contattandolo nella giornata di sabato. Domenica sera all’appuntamento con Pinto in un noto ristorante di Torino c’erano l’agente Antun e Novel, responsabile marketing dell’argentino. Non è stato semplice arrivare a dama. Perché la prima proposta giallorossa di 4,5 milioni più 1 milione di bonus non aveva convinto Paulo, trincerato a casa. La seconda richiesta è stata quindi di alzare la parte fissa ma su questo Pinto ha tenuto il punto.