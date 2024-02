Dybala: “Voglio vincere dei trofei. Futuro? Ora non lo so, mi godo ogni momento qui”

Le parole della Joya: "Era un po' che volevo portarmi a casa il pallone con una tripletta. Lo volevo contro il Cagliari, il Mister mi ha tolto prima della fine della partita

Redazione 26 febbraio 2024 (modifica il 26 febbraio 2024 | 20:56)

Paulo Dybala ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la bella vittoria contro il Torino. Queste le sue parole:

DYBALA A DAZN

Una di quelle serate da incorniciare, quanto ti mancava portarti a casa un pallone con la tripletta? "Tanto, era un po' che volevo portarmi a casa il pallone con una tripletta. Lo volevo contro il Cagliari, il mister mi ha tolto prima della fine della partita. Oggi non l’ho cercato così tanto però è venuto ed è servito per vincere".

Cosa c’era nell’abbraccio con De Rossi dopo il sinistro fuori area? "Era un momento difficile della partita, il Torino ti mette in difficoltà e ti fa giocare in modo diverso. Mi è venuto da calciare e ho rincorso la panchina e il primo che stava lì era lui".

E quella corsa sotto la Sud dopo la tripletta? Cosa ti sta dando questa gente? "Un po’ è uguale, ho calciato ero già lì, con la corsa e la caduta sono andato con i tifosi che approfitto per ringraziarli, oggi è lunedì e alle sei di pomeriggio erano di nuovo tutti lì".

Si percepisce che ti diverti con la squadra quando giochi, si può arrivare in fondo anche in Europa League e portarla a casa? Uno sempre vuole vincere, io voglio sempre vincere qualche trofeo ovunque io sia. Il percorso è lungo troveremo squadre difficili in campionato e in Europa, ma sappiamo i nostri obiettivi non li possiamo nascondere".

Difficile pensare ad un futuro della Roma senza Dybala, starai qua a lungo? "Quando sono arrivato qui ho detto che mi sembrava di aver vissuto già in un’altra vita in questa città, dal primo giorno che sono arrivato in Italia, quel che succederà in futuro non lo so, so che mi sto godendo ogni momento con questa squadra e questi tifosi".

Un’ultima battuta, Azmoun voleva il pallone, forse voleva prendersi la tripletta ma oggi c’era spazio solo per i tuoi gol? "I palloni di solito vanno a casa di mia mamma, quindi se non glielo porto si arrabbierà con me".

