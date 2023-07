Dybala vince la partitella e punge Matic: “Dove sei?” E gli lancia via lo scarpino

Dybala e Matic sono i Sandra e Raimondo della Roma. Su questo pochi dubbi, visti i continui botta e risposta, le punzecchiate e i dispetti tra i due. Nei giorni scorsi i commenti sfottò sui social, ora che la squadra si è riunita a Trigoria la saga è continuata. Stamattina il serbo che prende in giro la Joya, oggi dopo l'allenamento la 'battaglia' di scarpini. Matic fa finta di lanciarlo violentemente contro Dybala, salvo poi farlo davvero in maniera però molto 'leggera'. E allora l'argentino raccoglie lo scarpino e lo scaglia lontano, verso il centro del campo, scatenando la rabbia di Matic che comincia a rincorrere il compagno. Paulo completa poi l'opera sui social pubblicando lo scatto della sua squadra vittoriosa oggi della partitella in allenamento, con tanto di "Dove sei?" rivolto al serbo.