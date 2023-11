Dybala, trent’anni di Joya: ritrovata l’Argentina, ora vuole festeggiare con la Roma

Un compleanno lontano da Roma, magari iniziando già a pensare ai preparativi per il matrimonio. Paulo Dybala, volato in Argentina (dove si sposerà), spegne oggi 30 candeline insieme ai propri compagni di nazionale. La Joya ha ritrovato la maglia albiceleste dopo 8 mesi, l'ultima partita risaliva infatti allo scorso marzo contro il Curacao. Da lì in poi tanti problemi muscolari che lo hanno escluso dai convocati di Scaloni. La prestazione incolore nel derby è ancora sotto gli occhi di tutti. A dir la verità Paulo di occasioni ne avrebbe anche avute ma per questa volta, forse la prima da quando è nella Capitale, ha preferito l'assist alla gioia personale. Il tutto è riconducibile (come sempre) alle problematiche fisiche: in particolare allo stiramento del legamento collaterale del ginocchio. L'argentino in queste ultime settimane ha spesso fatto visita a Villa Stuart ma nonostante terapie e infiltrazioni (come contro il Lecce dove non ha calciato il rigore) ha voluto ridurre a zero i rischi di una ricaduta anche e soprattutto per tornare in nazionale. In due anni, ha saltato il 34% delle partite di campionato. È sceso infatti in campo 33 volte contro le 50 totali della Roma. In questa stagione, i problemi sono iniziati già in estate. Il primo stop subito contro il Tolosa il 6 agosto. Punizione all'incrocio e sostituzione per un problema all'inguine. Poi la prima di campionato saltata per squalifica e un nuovo stop contro il Verona (out con il Milan e per la convocazione con l'Argentina). Successivamente il grande spavento di Cagliari che lo condiziona ancora oggi. Tolta la doppietta nel 7-0 contro l'Empoli, l'ottimo ingresso contro lo Sheriff e la giocata decisiva contro il Lecce per il gol di Lukaku, Mourinho in questa stagione non ha ancora potuto contare fermamente sul fuoriclasse di Laguna Larga. E la Roma ne risente.