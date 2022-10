Dybala tra i 100 atleti col più alto score commerciale al mondo: è l’unico in Serie A

Con l'arrivo di Paulo Dybala, la Roma ha messo a segno un colpo di livello altissimo sotto l'aspetto tecnico, ma non solo. L'argentino è infatti l'unico rappresentante del campionato italiano nella classifica “The Most Marketable Athletes of 2022”, ovvero gli atleti con il maggior valore commerciale di tutto il mondo nell'anno 2022. La graduatoria è stata redatta da NorthStar Solutions Group in collaborazione con SportPro, che hanno considerato gli atleti in attività dal 1 dicembre 2021 al 31 luglio 2022. A trionfare è stato Cristiano Ronaldo, che ha avuto il “Marketability Score”, un coefficiente suddiviso in tre diverse componenti: Brand strength (massimo 20 punti), Audience and reach (50 punti) ed Economics (30) che si basa anche su domande del mercato e coinvolgimento in tematiche sociali. A ognuna di queste componenti è stato assegnato un punteggio, la cui somma ha deciso così la classifica.