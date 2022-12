Dybala torna domani, Di Maria e Paredes in ferie fino al 2: i tifosi della Juve furiosi

Il rientro a Roma di Paulo Dybala fa infuriare i tifosi della Juventus. La Joya è in viaggio per la capitale dopo i festeggiamenti per il Mondiale vinto con l'Argentina e le ferie concesse da Mourinho, che ovviamente spettavano al 21 giallorosso. L'attaccante rientrerà a Trigoria undici giorni dopo la finale di Lusail, in leggero anticipo rispetto al 30 come avrebbe potuto fare. Venerdì rientrerà invece Lautaro Martinez all'Inter, ma gli altri due campioni del mondo della Serie A si faranno ancora attendere. Angel Di Maria e Leandro Paredes torneranno infatti solo il 2 gennaio, martedì, e salteranno la partita con la Cremonese. Ad eccezione di Dybala e Lautaro che saranno in campo nella prima del 2023. I due giocatori della Juventus rientreranno ben quattro giorni più tardi rispetto al romanista e questo, soprattutto vista la prima parte di stagione deludente in bianconero, ha fatto parecchio storcere il naso ai tifosi della Juventus. Non tanto invece ad Allegri che, come sottolinea 'gazzetta.it', Allegri aveva già deciso di non fare affidamento sugli argentini per la trasferta di Cremona e gli ha concesso di tornare lunedì. Di Maria e Paredes potrebbero giocare uno spezzone di partita con l'Udinese ed essere pronti il 13 contro il Napoli.