Dybala torna a Roma: “Rimango qui. Sono carico, domani iniziamo gli allenamenti” – VIDEO

Paulo Dybala è pronto per iniziare la sua seconda stagione alla Roma. La Joya è atterrato intorno alle 23 a Fiumicino con un volo privato proveniente da Londra. L’argentino ha passato nella capitale inglese gli ultimi giorni di vacanza e ha assistito al GP di Silverstone nella giornata di oggi. Il numero 21 ha lasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti: “Sono stanco per il viaggio. Sono carico. Sono contento di stare alla Roma. Rimani? Sì, domani iniziamo gli allenamenti". Nelle ultime ore il pressing del Chelsea è aumentato e in Spagna sono sicuri che Pochettino voglia il fuoriclasse giallorosso. Anche Thiago Silva ha espresso il suo parere: “È stato bello incontrare Dybala perché si parla di un suo arrivo al Chelsea. Gli ho chiesto se è vero ma non mi ha detto nulla. Lo vorrei, ci aiuterebbe se dovesse arrivare”. Dybala con le sue parole ha tranquillizzato i tifosi e non vede l'ora di iniziare la sua nuova avventura.