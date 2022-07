Dybala-story: dalle Pampas al Colosseo per coronare il sogno di papà Adolfo

"Nato con il pallone tra i piedi - racconta mamma Alicia , come riporta Gazzetta.it - , è da quando ha 4 anni che non fa altro che giocare a calcio". La famiglia di Paulo ha anche origini italiane , grazie alla nonna materna di origini napoletane, cosa che gli ha permesso di ottenere, il 13 agosto 2012, la cittadinanza italiana . A 8 anni Adolfo lo porta a fare un provino al Newell's Old Boys, ma a fine allenamento il papà non è convinto: "Restiamo a casa, fidati di me". Paulo si veste di biancorosso, la maglia è quella della "Gloria" , quella dell' Instituto Atlético Central Córdoba . Mario Alberto Kempes e Osvaldo Ardiles sono nati qui. Idoli nella storia del calcio argentino.

Ma Adolfo non fa in tempo a vedere il figlioletto scalare i gradini del calcio mondiale. Dybala ha 15 anni quando il papà muore, una botta tremenda che lo porta a vivere nel centro sportivo del club dove giocava. Nel 2011 arriva la svolta nella carriera di Dybala con l'esordio nella Serie B argentina. Paulo ha 17 anni e non si ferma più: 17 gol in 40 partite. Per Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, è amore a prima vista: "Dybala è come Messi" fidatevi di me, tuonò un giorno. Non ci credevano tutti. L'assegno staccato dai rosanero ha una cifra da capogiro: 12 milioni di euro. "Sono stato costretto ad accettare. Il mio club aveva bisogno di soldi" disse Dybala. Ai piedi del Monte Pellegrino Paulo è spaesato, la lingua è difficile, e aveva sogni e squadre diverse per il suo futuro: 3 gol in 27 presenze il primo anno in A, il tonfo della retrocessione (5 gol in B nel 2013-2014) e poi la consacrazione. I 13 gol del campionato 2014/15 gli aprono le porte della Juventus dove gioca 7 anni fino ad arrivare ad oggi quando i Friedkin decidono di accontentare Mourinho e regalare la "Joya" al popolo romanista.