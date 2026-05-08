Dybala-Soulé, il tango impossibile: 714 minuti insieme e appena tre gol

Soulè o Dybala, e non più Dybala e Soulè. La coppia argentina non è riuscita a convivere e non gioca insieme ormai dal 25 gennaio contro il Milan. Anche con Bologna e Fiorentina, infatti, Gasperini li ha utilizzati in una sorta di staffetta che dovrebbe rivedersi anche a Parma. La sintonia tra i due ex juventini non è scoppiata, a testimoniarlo ci sono numeri abbastanza evidenti. In questa stagione, tra campionato e coppe, sono stati impiegati in 11 partite (di cui 9 non per 90 minuti). Come riporta Sofascore un totale di 714 minuti in cui Soulé ha segnato solo due gol dei dieci messi a segno quest'anno, appena uno in campionato (quello col Pisa alla seconda giornata proprio su assist di Paulo). La Joya invece è andata a segno solo una volta, con il Vitkoria Plzen peraltro su rigore. I dubbi sull'intesa tattica dei due argentini era sorta già a inizio campionato ed è proseguita poi nel corso della stagione anche a causa dei tanti acciacchi di Soulè e Dybala. Che ora rischiano anche la permanenza per la prossima stagione. Paulo infatti ha il contratto in scadenza e ancora molte incognite su un eventuale rinnovo a gettone. Mati piace in Premier e Bundesliga e di fronte a un'offerta da 40 milioni potrebbe salutare la Roma.