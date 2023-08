Dybala, sostituzione non programmata con il Tolosa

Amichevole iniziata con non poche difficoltà per la Roma che contro il Tolosa perde anche Paulo Dybala. L'argentino infatti è uscito dal campo al 35esimo del primo tempo per far spazio a Lorenzo Pellegrini. Una sostituzione non programmata alla vigilia e frutto probabilmente di un fastidio muscolare. Nulla di allarmante però per José Mourinho visto che lo stesso Dybala, all'uscita dal campo, con una smorfia ha rassicurato tutti facendo ben capire che non si tratta di un problema grave ma di semplice precazione visto che tra due settimane ci sarà l'esordio in campionato contro la Salernitana (l'argentino è comunque squalificato). Prima di lasciare il terreno di gioco il campione del mondo è riuscito anche a timbrare il cartellino con una gemma su calcio di punizione che ha permesso alla Roma di trovare il pareggio.