Dybala si gode Roma: prima cena nella Capitale per la Joya

Primo cena romana per la Joya che si prepara per la conferenza stampa e la presentazione di domani

In attesa della presentazione di domani Paulo Dybala questa sera si è goduto la sua prima cena nella Capitale. La scelta dell'argentino è ricaduta sul ristorante "L'isola d'oro" di Via Salaria famoso per le specialità di pesce crudo. Quella di domani per la Joya sarà una giornata molto impegnativa: conferenza stampa alle 14.30, allenamento con i compagni alle 17 prima di partecipare alla presentazione al Colosseo Quadrato alle ore 21.