Non è un momento particolarmente fortunato in casa Roma. Se risultati e prestazioni continuano a sorridere ai giallorossi, a preoccupare Gasperini è soprattutto la situazione legata agli infortuni. Tra gli ultimi a fermarsi c'è Paulo Dybala, costretto a lasciare il campo al termine del primo tempo della rocambolesca sfida di Champions League contro il Real Madrid. Le condizioni dell'argentino non sembravano destare particolare preoccupazione, né nell'immediato postpartita né nei giorni successivi. Oggi invece è arrivata la doccia fredda direttamente dalla conferenza stampa di Gasperini: "Speravamo fosse più veloce il recupero invece l'ultima risonanza di ieri ha evidenziato, anche se minima, una lesione che renderà il recupero più lungo". Poi la precisazione sui tempi di recupero: "Ci vorranno un paio di settimane in più credo". Parole che allontanano inevitabilmente il ritorno in campo della Joya a causa del problema al polpaccio. Dybala salterà sicuramente le sfide contro Slovan, Napoli, Cagliari e Udinese. Proprio dopo la trasferta in Friuli, la Roma farà nuovamente il punto sulle condizioni dell'argentino, nella speranza di recuperarlo almeno per la panchina in vista dei successivi impegni contro Manchester United, in trasferta, e Sassuolo, all'Olimpico. Lo scenario più probabile però resta quello di un rientro soltanto dopo la sosta, quando i giallorossi saranno attesi prima dalla trasferta di Parma e poi dal viaggio a Parigi per affrontare il PSG.