Dybala si allena da solo a Trigoria: terapie alla caviglia per esserci in finale

Paulo Dybala sta provando di tutto per tornare a disposizione di Mourinho. L'argentino, nonostante i due giorni liberi concessi dallo Special One alla squadra, sia ieri che oggi si è recato nel Centro Sportivo di Trigoria per allenamento e terapie alla caviglia sinistra, ancora dolorante per il brutto intervento di Palomino in occasione di Atalanta-Roma dello scorso 24 aprile. Difficile pensare di vederlo in campo sabato contro la Fiorentina alla luce anche delle dichiarazioni di Mourinho in conferenza stampa dopo il pareggio con la Salernitana: "Sta male, non so come starà tra 10 giorni ma non sono ottimista". L'obiettivo è esserci a Budapest e aiutare i compagni in quella che sarebbe la più grande impresa nella storia recente del club.